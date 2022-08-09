Осужден участник финансирования сирийских террористов — в 2021 году их ловили в том числе в Казани

Фото: Максим Платонов

К восьми годам лишения свободы приговорили уроженца Средней Азии, организовавшего канал финансирования действующей на территории Сирии террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*, которая запрещена в России. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Противоправную деятельность осужденного и его пособников, которые уже осуждены, пресекли в 2021 году в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в нескольких городах, в числе которых была и Казань. Участвовали правоохранители из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Якутска и Тюмени. Тогда задержали несколько десятков человек — как главарей, так и рядовых участников.

Участника финансирования террористов приговорили к восьми годам за совершение преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 («содействие террористической деятельности»).

Фото: Максим Платонов

Первые три года лишения свободы фигурант будет отбывать в тюрьме, а остальные пять — в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает «Интерфакс».

* Организация, признанная террористической, запрещена на территории РФ.

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Маргарита Головатенко