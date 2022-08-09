Банк Казани снижает ставку по кредиту при оформлении онлайн

Онлайн-заявка на кредит, отправленная с сайта или с мобильного приложения, позволяет сэкономить время, а в некоторых случаях — деньги. Банк Казани** снизил ставку по кредиту на 0,5% годовых за заявку, поданную через Интернет-банк или мобильное приложение.

Скидка* распространяется на программы кредитования «Потребительский классический», «Доверительный», «Кредит на большие цели», «Рефинансирование кредитов» и «Пенсионный».

Решение по кредиту поступит в течение часа в мобильном приложении. Вы сможете ознакомиться с условиями и получить деньги в несколько кликов!



Все условия можно узнать в офисах Банка, чате мобильного приложения или WhatsApp. Всегда актуальная информация и предложения — в Telegram-канале.

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