В Татарстане по вине водителей с двухлетним стажем произошло 69 ДТП — погибли шесть человек

Фото: Максим Кокунин (архив)

За первое полугодие по вине водителей с двухлетним стажем вождения, которые получили удостоверение в казанском экзаменационном подразделении ГИБДД, произошло 20 аварий. В них погибли четыре человека, еще 53 получили различные травмы, следует из статистики Госавтоинспекции по Татарстану.

Всего в республике за январь — июнь этого года по вине водителей с двухлетним стажем вождения произошло 69 ДТП. В результате шесть человек погибли, еще 117 получили травмы.

Смертельные аварии по вине автомобилистов с двухлетним стажем в первом полугодии также произошли с участием водителей, которые сдали экзамен и получили удостоверение в Набережночелнинском и Буинском экзаменационных подразделениях ГИБДД по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru

Всего за 6 месяцев в столице Татарстана зарегистрировали 670 ДТП, в то время как за аналогичный период прошлого года — 684. Число раненых в авариях людей сократилось с 805 до 781 человека.

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Татьяна Демина