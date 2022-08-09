Московский скоростной диаметр соединят с М-12 до Нижнего Новгорода и Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2023 году до скоростной трассы М-12 — дороги на Нижний Новгород и Казань — продлят новую дорогу «Московский скоростной диаметр», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



— Сооружение достаточно сложное... Надеюсь, что уже в следующем году весь этот участок будет построен и в сентябре-декабре следующего года состыкован со скоростной магистралью на Нижний Новгород и Казань, — приводит «РИА Новости» его слова.

Строительство участка начнется в районе Некрасовка. Строительство первой очереди скоростного диаметра планируют завершить в этом году. Участок начнется в районе станции метро «Лухмановская», пересечет улицы Покровская, Сочинская, Маресьева, а после пройдет вдоль реки Пехорки и соединится с трассой М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань».

Правительство выделит дополнительно 50 млрд рублей на строительство участков трассы М-12 в Московской и Владимирской областях. Трасса М-12 обеспечит скоростное сообщение между несколькими регионами России, в том числе с Татарстаном. Дорога станет частью перспективного маршрута в Западный Китай, что расширит торговые каналы со странами Азии.



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Маргарита Головатенко