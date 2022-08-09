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Минздрав: показатели мужской смертности в два раза выше женской

03:34, 09.08.2022
Минздрав: показатели мужской смертности в два раза выше женской
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России показатели смертности мужчин к 35—40 годам в два раза выше, чем среди женщин. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Внешние факторы — одна из главных причин смертности мужчин в этом возрасте. Сейчас молодые люди не всегда привержены ведению здорового образа жизни — достаточно большое количество продолжает курить, мало занимаются спортом и употребляют алкоголь, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне Мурашко сообщал, что смертность в стране упала ниже допандемийного уровня. При этом он подчеркнул, что COVID-19 еще не отступил.

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Татьяна Леухина
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