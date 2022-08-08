Минобороны России: шесть иностранных судов покинули порты Украины

Танкер из Турции, два сухогруза из Либерии, а также два сухогруза и танкер под флагом Маршалловых Островов покинули украинские порты в рамках реализации «Инициативы о взаимоотношении по безопасной транспортировке зерна из портов Украины». Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

7 августа вышел сухогруз Riva Wind (Маршалловы Острова, груз — кукуруза) из порта Одесса, танкер Mustafa Necati (Турция, груз — подсолнечное масло), сухогрузы Star Helena (Маршалловы Острова, груз — мука) и Glory (Маршалловы Острова, груз — кукуруза) из порта Черноморск, 8 августа — сухогрузы Arizona (Либерия, груз — кукуруза) из порта Черноморск и Sacura (Либерия, груз — соя) из порта Южный, передает пресс-служба Минобороны России.

Фото: wikipedia.org

В конце июля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов.



В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу Черным морем сельхозпродукции с Украины. Со стороны Москвы подпись под документом поставил министр обороны России Сергей Шойгу.



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Татьяна Леухина