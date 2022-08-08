Российским банкам разрешили остановить операции в валюте стран, заморозивших их активы

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут временно не исполнять обязательства по вкладам бизнеса в этой валюте и приостановить некоторые операции с ними. Могут быть заморожены перечисление и выдача денег, но это коснется только средств, поступивших на счета после вступления в силу указа. Такие поступления не будут взыскиваться и по исполнительным документам.

Фото: kremlin.ru

Банки также смогут исполнять обязательства перед клиентами, с их согласия передавая им права требования по зарубежным вкладам.



На прошлой неделе эксперт заявил, что укрепление рубля стало новой «головной болью» для западных банков, не прекративших свою деятельность в России. Компании, которые прекратили свою деятельность в стране, понесли значительные убытки.



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Татьяна Леухина