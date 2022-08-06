Bloomberg назвало «головной болью» укрепление рубля для банков, оставшихся в России

Укрепление рубля стало новой «головной болью» для западных банков, не прекративших свою деятельность в России. Об этом написал колумнист агентства Bloomberg Пол Дейвис.

Компании, которые прекратили свою деятельность в России, понесли значительные убытки. Среди них, например, французская финансовая группа Societe Generale. Она в результате ухода из России потеряла €3,3 млрд.

Банки, частично свернувшие свой бизнес в России, напротив, зарегистрировали более высокую прибыль. Американский банк CitiGroup избавился во втором квартале от активов в рублях на сумму $3,1 млрд. Благодаря росту курса рубля размер оставшихся в РФ активов вырос на $3,6 млрд.

Дейвис отмечает, что укрепление рубля не должно влиять на мнение банков об уходе из России. Из-за санкций торговля валютой идет плохо.

В конце июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не просит Запад о снятии санкций, но он должен устранить созданные им же проблемы в области продовольствия.



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Татьяна Леухина