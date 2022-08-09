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В Татарстане изменился порядок курсирования пригородного поезда Казань — Свияжск

05:28, 09.08.2022
В Татарстане изменился порядок курсирования пригородного поезда Казань — Свияжск
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с 8 августа по техническим причинам изменилось расписание пригородного поезда Казань — Свияжск. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Поезд №6003 будет отправляться со станции Казань в 11.25 — на 11 минут раньше. На станцию Свияжск поезд прибудет в 12.39 — на 10 минут раньше.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле в Татарстане запустили регулярный автобусный маршрут от станции Свияжск до острова-града Свияжска. Его расписание согласовывали с расписанием пригородных поездов на станции Свияжск так, что время для пересадки составит не более 10 минут.

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Татьяна Леухина
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

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