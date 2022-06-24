В июле в Татарстане запустят регулярный автобус от станции Свияжск до острова-града

С 1 июля в Татарстане запускается регулярный автобусный маршрут от станции Свияжск до острова-града Свияжск. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Автобус будет курсировать ежедневно, совершать шесть рейсов в одну и шесть в другую сторону. Его расписание согласовали с расписанием пригородных поездов по станции Свияжск так, что время для пересадки составит не более 10 минут.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Автобус будет отправлять от станции Свияжск в 9.25, 11.50, 12.55, 14.00, 15.50, 18.00. С острова Свияжск в 10.20, 12.15, 13.20, 14.30, 16.15, 18.30.



На этой неделе в Татарстане первые туристы отправились в ретротур по маршруту Казань — станция Свияжск на поезде с паровозной тягой. От станции до одноименного острова предусмотрен трансфер на автобусах.



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Татьяна Леухина