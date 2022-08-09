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Исследование: четверо из десяти россиян готовы на сокращение зарплаты ради удаленной работы

00:31, 09.08.2022
Исследование: четверо из десяти россиян готовы на сокращение зарплаты ради удаленной работы
Фото: realnoevremya.ru

Четверо из 10 россиян готовы на меньшую оплату труда ради дистанционной работы. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Каждый пятый респондент заявил, что ради удаленки готов отказаться от 5% своей зарплаты, каждый десятый — от 10%. Некоторые и вовсе не против пожертвовать 15% от заработной платы — их всего 2%.

Среди мужчин свои зарплатные ожидания ради работы вне офиса не готовы снижать 41%, среди женщин — 36%. Затруднились ответить 21% и 25% соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

В исследовании участвовали 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 358 населенных пунктов России.

Одно из исследований показало, что в сотрудниках на удаленке казанцев, как правило, ничего не раздражает (48%). Среди раздражающих привычек «удаленщиков» чаще называли игнорирование сообщений или слишком долгие ответы на них, а еще отсутствие дисциплины, отметили по 7% опрошенных. По 6% казанцев раздражают звонки и сообщения от удаленных сотрудников по окончании рабочего дня.

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Елизавета Пуншева
АналитикаОбщество

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