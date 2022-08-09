Исследование: четверо из десяти россиян готовы на сокращение зарплаты ради удаленной работы

Четверо из 10 россиян готовы на меньшую оплату труда ради дистанционной работы. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Каждый пятый респондент заявил, что ради удаленки готов отказаться от 5% своей зарплаты, каждый десятый — от 10%. Некоторые и вовсе не против пожертвовать 15% от заработной платы — их всего 2%.

Среди мужчин свои зарплатные ожидания ради работы вне офиса не готовы снижать 41%, среди женщин — 36%. Затруднились ответить 21% и 25% соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

В исследовании участвовали 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 358 населенных пунктов России.

Одно из исследований показало, что в сотрудниках на удаленке казанцев, как правило, ничего не раздражает (48%). Среди раздражающих привычек «удаленщиков» чаще называли игнорирование сообщений или слишком долгие ответы на них, а еще отсутствие дисциплины, отметили по 7% опрошенных. По 6% казанцев раздражают звонки и сообщения от удаленных сотрудников по окончании рабочего дня.



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Елизавета Пуншева