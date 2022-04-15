Казанцы перечислили, что их раздражает в коллегах

Почти каждого четвертого казанца (24%) ничего не раздражает в коллегах. Каждый восьмой недоволен сплетнями и пустыми разговорами (12%), еще 9% не нравится, что коллеги курят, выяснил сервис по поиску работы SuperJob по итогам опроса, проведенного с 1 по 13 апреля.



7% опрошенных испытывают негативные эмоции из-за лени и халатности в работе коллег, по 5% раздражают хамство, громкая речь, медлительность, лицемерие и бесцеремонность коллег, по 4% недовольны приемом пищи и чаепитиями на рабочем месте, а еще отсутствием дисциплины. 3% отметили, что их коллеги высокомерны.

В сотрудниках на удаленке казанцев, как правило, ничего не раздражает (48%). Среди раздражающих привычек «удаленщиков» чаще называли игнорирование сообщений или слишком долгие ответы на них, а еще отсутствие дисциплины, отметили по 7% опрошенных. По 6% казанцев раздражают звонки и сообщения от удаленных сотрудников по окончании рабочего дня, их недоступность и лень. 4% отметили, что дистанционные сотрудники несамостоятельны и отвлекают офисных коллег своими просьбами, 3% респондентов сообщили о непунктуальности «удаленщиков», их медлительности, чаепитиях и еде во время онлайн-связи.

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После пандемии 76% татарстанцев признались, что внесли бы изменения в офисную работу. Они отметили нехватку тихих уголков и зон для расслабления, в качестве пожеланий предложили добавить кофеварку и расширить офисное пространство для соблюдения социальной дистанции.

Говоря о преимуществах работы в офисе, жители Татарстана подчеркнули отсутствие отвлекающих факторов, высокую эффективность труда, общение с коллегами и их эмоциональную поддержку. В число плюсов также вошел стабильный интернет.

Маргарита Головатенко