В Татарстане создали рабочую группу по разработке положения о социализации детей-сирот

В Татарстане создали рабочую группу по разработке проекта примерного положения о мониторинге социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Рабочей группе до 1 сентября нужно обеспечить разработку и внесение постановления положения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Руководителем рабочей группы назначена вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. В состав группы вошли: начальник правового управления аппарата Кабмина РТ Марат Долгов, начальник отдела высшего, среднего профессионального образования и науки аппарата Кабинета министров Татарстана Андрей Выборнов и другие.

В конце июня Кабмин Татарстана утвердил программу развития детско-юношеского спорта в республике до 2030 года. Согласно ей, в республике планируют увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей-спортсменов. Речь идет о несовершеннолетних, не имеющих противопоказаний для занятий спортом, в возрасте от 6 до 17 лет.

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Татьяна Леухина