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КАМАЗ награжден благодарностью президента России

15:59, 21.07.2022
КАМАЗ награжден благодарностью президента России
Фото: kamaz.ru

Коллективу ПАО «КАМАЗ» объявлена благодарность президента России Владимира Путина. Награду за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны, многолетнюю добросовестную работу вручили 21 июля в казанском Кремле.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил благодарность директору представительства КАМАЗа в Казани — директору по взаимодействию с республиканскими органами власти Александру Ушенину.

Фото: kamaz.ru

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроение Татарстан

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