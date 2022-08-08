Хирург из Татарстана спас жизнь тонущего мальчика в Крыму

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

Исполняющий обязанности Главного врача Джалильской районной больницы Сармановской ЦРБ, врач-хирург Евгений Окшин, будучи на отдыхе в Крыму вместе с семьей, спас жизнь мальчика девяти лет.



Когда ребенка извлекли из воды, у него уже наступила клиническая смерть — в воде случился приступ эпилепсии, остановилась работа сердца и дыхание.

На берегу Евгений Окшин начал реанимировать мальчика — он восстанавливал жизненные функции в течение 15-20 минут, после чего ребенка передали сотрудникам скорой помощи. Врач также помог организовать транспортировку мальчика в больницу.

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

Сегодня ребенок готовится к выписке. Евгений Окшин удостоился благодарности от председателя Общественной палаты Крыма — за высокую гражданскую позицию, самоотверженность и профессионализм, проявленные при спасении утопающего ребенка.

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Маргарита Головатенко