ГИБДД Татарстана с начала года пресекла 41 попытку дачи взятки

Фото: Илья Репин (архив)

С начала 2022 года в Татарстане сотрудники Госавтоинспекции пресекли 41 факт дачи взятки, сообщили в ГИБДД республики.



Так, 1 мая в Бавлинском районе задержали водителя Nissan — он пытался передать инспектору деньги, чтобы избежать административной ответственности за выезд на встречную полосу. Материалы уголовного дела передали в суд.

16 июня вынесли обвинительный приговор в отношении казанца, который в апреле предложил сотруднику деньги, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение. Суд назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей.

Фото: Илья Репин (архив)

В Госавтоинспекции напомнили, что дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается санкциями вплоть до лишения свободы, согласно статье 291 УК РФ.

В Татарстане в этом году зарегистрировали самое большое среди регионов России количество случаев дачи взяток. Исходя из статистики Генеральной прокуратуры, с января по июнь 2022 года зафиксировали 239 таких преступлений.



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Маргарита Головатенко