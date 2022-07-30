Татарстан вновь лидирует по дачам взятки среди регионов России

В Татарстане вновь зарегистрировано самое большое среди регионов России количество случаев дачи взяток. Исходя из статистики Генеральной прокуратуры, с января по июнь 2022 года зафиксировали 239 таких преступлений.

На втором месте в рейтинге находится Москва. За тот же период здесь насчитывается 194 преступления. На третьем месте — Московская область, где выявлен 151 такой случай.

Стоит подчеркнуть, что в Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее, Ивановской области и Хакасии не зарегистрировано ни одного преступления, касающегося дачи взятки.

Фото: flickr.com

Месяц назад Генпрокуратура уже публиковала аналогичный рейтинг. За январь — май в Татарстане зарегистрировали 236 случаев дачи взяток, что на три меньше, чем сейчас.

Всего с января по июнь 2022 года в Татарстане насчитывается 27 047 преступлений разной тяжести. Республика в этом рейтинге занимает 7-е место. В тройку лидеров входят Москва (71 832), Краснодарский край (39 597) и Московская область (38 424). С прошлого месяца Татарстан держит свое место в топе.

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Елизавета Пуншева