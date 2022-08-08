Казань заняла 12-е место среди муниципалитетов Татарстана по росту индекса промышленного производства

Фото: Максим Платонов

По итогам первого полугодия 2022 года Казань заняла 12-е место в рейтинге муниципалитетов Татарстана по индексу промышленного производства. Он составил 107,6% к показателям аналогичного периода прошлого года.

Первое место занял Бугульминский район. Его индекс промышленного производства по итогам января — июня составил 147,3%. На втором месте Арский район с показателем 133,9%. Замыкает тройку лидеров Муслюмовский район. Его индекс составил 122,3%.

Также в топ-10 входят Высокогорский (112,6%), Пестречинский (109,6%) и Чистопольский (109,2%) районы Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Самые низкие темпы роста индекса промышленного производства показывают Агрызский (83,1%), Камско-Устьинский (76,4%) и Апастовский (32%) районы, следует из данных Минэкономики Татарстана.

Альметьевский район также продемонстрировал хороший результат. Он занял 11-е место в рейтинге. Его индекс составил 107,7%. Набережные Челны показали снижение — 94,3%.

По данным первых пяти месяцев 2022 года, индекс промышленного производства Казани вырос на 1%. Тройка лидеров осталась неизменной.

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Елизавета Пуншева