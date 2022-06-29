Три района Татарстана показали наиболее высокие темпы роста индекса промышленного производства

Бугульминский, Арский и Муслюмовский районы Татарстана продемонстрировали наиболее высокие темпы роста индекса промышленного регионального производства в январе — мае этого года, сообщили в пресс-службе президента республики.



По данным Минэкономики Татарстана, эти районы заняли лидирующие позиции среди остальных районов и городов региона. Индекс промышленного производства в Бугульминском районе составил 152%, в Арском районе — 140,2%, в Муслюмовском — 124,9%.

Аутсайдерами за первые пять месяцев 2022 года стали Буинский, Мензелинский и Апастовский районы.

Значительную динамику продемонстрировала Казань — 106,6%. Столица Татарстана расположилась на 15-м месте в рейтинге. Альметьевский район занял 13-е место с динамикой роста 108,7%, Набережные Челны — 32-е место — 98,9%, показав снижение.

Фото: realnoevremya.ru

По данным первых четырех месяцев 2022 года, индекс промышленного производства республики вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле этого года по сравнению с апрелем 2021-го показатель ИПП упал всего 0,8%, но по сравнению с мартом текущего года вырос на 12,1%.

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Маргарита Головатенко