В Татарстане с начала купального сезона утонул 51 человек

Фото: Олег Тихонов (архив)

С 1 июня, с начала купального сезона, в Татарстане утонул 51 человек. Из них восемь — несовершеннолетние.

С начала лета в республике на воде произошло 63 несчастных случаев. Удалось спасти 46 человек, в том числе трех детей, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Фото: Ринат Назметдинов

Как рассказывал замруководителя Главного управления МЧС России по Татарстану — Главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов, основные причины, по которым тонут люди, — падение в воду в связи с ухудшением здоровья и купание в необорудованном месте.



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Татьяна Демина