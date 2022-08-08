Товарооборот рухнул на 40%, трафик в ТЦ упал на 14% — власти Казани рассказали о «беспрецедентных» сложностях

Фото: Максим Платонов

Замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, рассказывая о состоянии потребительского рынка, заявил на «деловом понедельнике», что сложности, с которыми в этом году столкнулась сфера торговли — «беспрецедентны». Это и нарушенные логистические цепочки, и необходимость в сжатые сроки найти новых поставщиков, и инфляционное давление, и снижение платежеспособного спроса населения.

— Отрасль впервые ощутила все эти факторы одновременно, — отметил он. — Но потребительский рынок начал менять свою структуру и адаптировался к жизни в новых условиях. Сейчас в городе функционирует 6,5 тысячи предприятий и объектов потребительского рынка, в том числе 3,3 тысячи предприятий торговли и 1,3 тысячи предприятий общественного питания. Средняя численность работников, занятых на них, превысила 140 тысяч человек, а это более 12% от общего числа занятых казанцев.

Если в первом факторе фиксировался рост за счет повышенного спроса, то на другом «направлении», в строительном рынке, сегодня наблюдается снижение и тенденция по распределению ассортимента стройматериалов в пользу российских поставщиков. Ситуация на рынке бытовой техники и электроники также «осложняется» из-за «высокой зависимости от импорта».

Фото: Максим Платонов

— Товарооборот снизился по ряду категорий — более чем на 40%, — заявил Ильдар Шакиров. — Сложной остается ситуация и в торговых центрах: из-за приостановки работы некоторых якорных магазинов (многие зарубежные компании и бренды после введения Западом санкций в отношении России не только приостановили работу, но и полностью ушли с российского рынка, — прим. ред.) трафик посетителей во многих ТЦ снизился более чем на 14%. На конец марта 31 международный бренд прекратил свою деятельность в РФ, из которых восемь впоследствии все же вернулись.

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Сергей Афанасьев