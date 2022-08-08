Школьники из Татарстана провели каникулы в Санкт-Петербурге вместе с СИБУРом

Фото: Пресс-служба СИБУРа

10 восьмиклассников из Казани и Нижнекамска впервые попали в каникулярную смену СИБУРа. Смена прошла в Санкт-Петербурге с 1 по 6 августа. В город на Неве отправились четверо учащихся образовательного лицея-интерната КНИТУ и шесть ребят из нефтехим-класса нижнекамской школы №36.

Участники смены жили и занимались в загородном кампусе Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, который создан на базе дворцово-паркового ансамбля Михайловская дача в Петергофе. На протяжении пяти дней ребята разрабатывали проектные решения по кейсам СИБУРа под руководством преподавателей ВШМ СПбГУ и наставников от самой компании. Погрузил школьников в работу над кейсами Юрий Дерюгин, старший менеджер «Запсибнефтехима».

Восьмиклассникам предстояло решить две проектные задачи. Первая — «Экологическая карта»: нужно было помочь предприятию создать систему интерактивного экологического мониторинга, которая позволит прогнозировать и предотвращать экологические угрозы. Вторая задача — «Метанол не пройдет»: задача заключалась в том, чтобы не допустить попадания метанола в сточные воды, тем самым обезопасить окружающую среду от негативного воздействия метанола. Ребята из Казани и Нижнекамска работали в составе команд вместе со школьниками из Амурской и Тюменской областей. В завершении все проекты прошли серьезную защиту перед коллегией наставников и преподавателей.

— У меня был проект про метанол. Нужно было предотвратить утечку метанола во фланцевых соединениях или быстро ее устранить. Мы решили эту проблему тем, что поставили датчики давления в трубе, — после успешной защиты проекта рассказала Елизавета Конина, учащаяся школы №36 Нижнекамска.

— Я первый раз в Питере. Для меня эта поездка — просто нечто. Моя мечта была — увидеть Зимний дворец, и она исполнилась, хотя я его представляла немного другим. Еще у нас была экскурсия на катере — это супер, новые эмоции, новые ощущения. Во время занятий мне очень понравились тренинги по сплочению команды, по повышению самооценки, на которых я была впервые, игры, которые помогают лучше узнать друг друга, — поделилась своими впечатлениями Арина Попова, учащаяся лицея-интерната КНИТУ.

— Очень интересными были тренинги. В самом начале они нас сплотили. Еще очень крутой личностный тренинг: мы делали SWOT-анализ, узнавали, что такое софт скилы, определяли, как мы живем в обществе. Здорово было в Питере. Сначала у нас была обзорная экскурсия на автобусе, а затем на теплоходе по каналам. Но самым запоминающимся стал Зимний дворец, — соглашается Елизавета Конина.

В свободное время ребята любовались парками и фонтанами Петергофа, ездили по каналам Санкт-Петербурга и знакомились с городом и его окрестностями.

Профильная каникулярная смена — это серия интерактивных занятий, развивающих интерес детей к естественным наукам и самостоятельным исследованиям. Цель проекта — развить у ребят желание познавать мир и менять его к лучшему. Программа смены разработана совместно со стратегическим партнером компании — Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. В этом году профиль смены был направлен на развитие навыков проектного управления.

Каникулярная смена СИБУРа проводится уже третий год подряд. Для школьников ее организовал Корпоративный университет СИБУРа. Традиционно в ней участвуют ребята из средних классов подшефных школ, расположенных в городах присутствия компании. Всего в этом году в смену попали 30 восьмиклассников.