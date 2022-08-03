Спортсмены казанского «Синтеза» примут участие в Кубке Кремля по прыжкам в воду

Спортсмены казанского СК ВВС «Синтез» двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер и чемпионка Европы Мария Полякова примут участие в Кубке Кремля по прыжкам в воду. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Кубок Кремля по прыжкам в воду пройдет 6-7 августа в открытом бассейне «Московского олимпийского центра водного спорта». Мужчины и женщины будут состязаться по специальной программе: трамплин 3 метра, вышка 10 метров и командные соревнования.

Мария Полякова. Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

На Кубке Креме также организуют показательные выступления, шоу-программу и зону отдыха с развлечениями.

Пловцы СК ВВС «Синтез» также примут участие в «Спартакиаде сильнейших». Турнир по плаванию в рамках комплексных Всероссийских соревнований пройдет с 21 по 26 августа в Центре водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина