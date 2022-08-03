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Пловцы «Синтеза» примут участие в «Спартакиаде сильнейших» в Санкт-Петербурге

15:40, 03.08.2022
Пловцы «Синтеза» примут участие в «Спартакиаде сильнейших» в Санкт-Петербурге
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пловцы СК ВВС «Синтез» примут участие в «Спартакиаде сильнейших». Турнир по плаванию в рамках комплексных Всероссийских соревнований пройдет с 21 по 26 августа в Центре водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что Егор Куимов будет стартовать на двух дистанциях — 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляем. Эрнест Максумов будет выступать на 100 м, 200 м и 800 м вольным стилем.

Спортсмен совсем недавно восстановился после травмы, но уже набрал необходимую форму и готов к соревнованиям, рассказал тренер по плаванию СК ВВС «Синтез» Алексей Кузнецов.

В конце июля спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова поднялась на вторую ступень пьедестала почета в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина.

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Татьяна Леухина
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