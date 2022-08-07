Европейский рынок облигаций захватила высокая волатильность

Европейский рынок облигаций захватила высокая волатильность. Немецкие ценные бумаги по некоторым показателям стали самыми неспокойными за всю историю, пишет Bloomberg.

Европейские инвесторы столкнулись с высокой изменчивостью стоимости облигаций, хотя раньше казалось, что это один из самых спокойных рынков в мире. Bllomberg отмечает, что доходность эталонных ценных бумаг колебалась на 10 базисных пунктов практически 80 дней с начала 2022 года, хотя в прошлом году такое наблюдалось всего один раз.

Вместе с этим на рынках резко выросли расходы на хеджирование в евро. Все это означает смен режима и становление новых правил для трейдеров, которые годами сталкивались с легким получением денег и скупкой облигаций центральным банком, который сдерживал рынок.

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— Волатильность привела к резкому росту активности. Без каких-либо твердых указаний рынок может свободно устанавливать цены в зависимости от данных, — отметил юрист Validus Risk Филипп Пирс.

Вместе с этим инвесторы стали замечать, что европейские компании стали неохотно выпускать долговые обязательства или заниматься непомерно дорогой защитой от колебания цен. Из-за этого многие трейдеры не решаются на более крупные сделки, из-за чего, по мнению некоторых экспертов, падает ликвидность ценных бумаг, а колебания усиливаются еще сильнее.

Так, например, с апреля доходность немецких двухлетних ОФС трижды заканчивала день снижением, и один раз — повышением на 20 базисных пунктов. Экономисты считают, что облигации пострадали сразу из-за двух факторов: более слабого состояния экономики, чем ожидалось, и резких заявлений официальных лиц.

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Артем Гафаров