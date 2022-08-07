«Санкции Запада хорошо для России»: мнение американского экономиста

Фото: скриншот видео YouTube Университета устойчивого развития

Американский экономист Майкл Хадсон заявил в интервью для немецкой газеты Junge Welt, что западные санкции оказывают положительное влияние на развитие экономики России. В частности, по его мнению, Путин и его правительство смогут найти замену всем товарам, которые больше не поставляются с Запада — собственным производством или закупками у Китая.

— Санкции Запада хороши для России. Любая страна, которой угрожают санкции США, вынуждена быть самодостаточной. Неделю назад президент Путин выступил с речью, в которой сказал, что российское правительство будет продвигаться вперед с заменой импорта. Вместо того, чтобы импортировать немецкие автомобили, Россия обращается к Китаю для развития собственной автомобильной промышленности, — заявил Хадсон.

Фото: скриншот видео YouTube (ModernMoneyNetwork)

По его мнению, со временем российская экономика действительно станет очень самостоятельной, а замену не получится найти только для каких-то отдельных и уникальных вещей. Например, фильмов Уолта Диснея. Хадсон заявил, что санкции не только сделали российскую экономику независимой, но и принесли ей новые виды дохода из-за нехватки нефти и газа.

— Чем меньше газа Россия продает, тем больше денег она зарабатывает. Прекращение оплаты за российскую сельскохозяйственную продукцию в евро и долларах привело к огромному росту цен на продовольствие, что снова приносит пользу России, — рассказал он.

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Артем Гафаров