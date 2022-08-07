Британцы взбунтовались против энергетических компаний из-за резкого роста цен на электричество

В Великобритании наблюдается резкий рост цен на электроэнергию, что вызывает большое недовольство среди местного населения. Это сопровождается ростом гражданского неповиновения, целью которого является давление на энергетические компании, пишет The Gurdian.

Для многих жителей Альбиона встает выбор: сократить расходы на самые базовые вещи, такие как продукты питания, или отказаться платить за электроэнергию. А для миллионов выбора и вовсе нет, неуплата для них — единственный вариант.

Ситуация усугубляется тем, что с октября цены на электричество станут еще выше. По данным консалтинговой компании Cornwall Insight, если в октябре 2021 года средний годовой счет на электроэнергию составлял порядка 1 400 фунтов стерлингов, то уже в этом году он может достигнуть 3 358. Таким образом, за год цены увеличились в 2,4 раза.

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The Gurdian не исключает, что такая ценовая политика повлечет за собой митинги и общественные протесты среди несогласных. Кроме того, возможен еще один метод борьбы с энергетическими компаниями — игнорирование счетов и отказ платить по ним.

— Это крайне безответственное решение, которое в конечном итоге только повысит цены для всех остальных и повлияет на личные кредитные рейтинги, — приводит издание слова представителя британского правительства.

Эксперты по долгам также предупреждают граждан, что неуплата грозит увеличением долга и начисление пени. В крайних случаях возможно и отключение поставки электроэнергии в некоторые дома. Хотя и уточняется, что это происходит крайне редко.

— Люди злы и напуганы. Мы делаем это не по собственному выбору. Миллионы людей по всей стране этой зимой окажутся в нищете. И забастовка — единственный способ, которым мы можем дать отпор, — заявила одна из представителей протестующих.

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Артем Гафаров