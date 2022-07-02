Лаишевский район Татарстана потратит более 10 миллионов рублей на привлечение молодых педагогов

Фото: Максим Платонов

Исполком Лаишевского района Татарстана утвердил муниципальную программу по привлечению и закреплению молодых специалистов, работающих в системе образования. На ее реализацию в 2022—2025 годах предусмотрели 10,26 миллиона рублей.

В этом году на привлечение и закрепление молодых специалистов из бюджета Лаишевского района выделят 2,16 миллиона рублей. В 2023-м финансирование составит 2,7 миллиона. Аналогичные суммы предусмотрены и на 2024-й, и на 2025 год.

За 4 года, на которые рассчитано действие программы, в Лаишевский район хотят привлечь 57 молодых специалистов, из них 12 — уже в этом году. В 2023-м, 2024-м и 2025-м годах в муниципалитет должны переехать по 15 учителей.

Фото: Максим Платонов

Молодым учителям из бюджета Лаишевского района планируют предоставлять единовременную выплату. Ее размер составит 180 тысяч рублей. При заключении соглашения молодой специалист обязывается 3 года отработать в одной из школ муниципалитета.

На сегодняшний день в Лаишевском районе Татарстана работает 51 образовательная организация — 25 муниципальных школ и 26 детских садов. Обучением и воспитанием детей в них занимаются 817 педагогов.

«Реальное время» рассказывало, что 2021/2022 учебный год в татарстанских школах начался в условиях острого дефицита кадров — на 1 сентября не хватало около 500 учителей. На первом месте в антирейтинге школ по этому показателю оказались Казань и Набережные Челны.



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Татьяна Демина