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В Казани после праздника «Я выбираю небо!» образовались толпы у метро — фото

17:59, 06.08.2022
В Казани после праздника «Я выбираю небо!» образовались толпы у метро — фото
Фото: realnoevremya.ru

В Казани после авиашоу «Я выбираю небо!» образовались толпы на вход в метрополитен. Фото «Реальному времени» прислали очевидцы.

Столпотворение наблюдается на станции метро «Козья Слобода». Также многолюдно на станции метро «Кремлевская». Большинство людей садятся на поезд в сторону «Площади Тукая».

Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

Праздник «Я выбираю небо!» прошел в Казани 11 раз. Для жителей и гостей города провели показательные полеты 30 воздушных судов военной, гражданской и экспериментальной авиации, вертолеты. Подробности — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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