В Казани после праздника «Я выбираю небо!» образовались толпы у метро — фото
В Казани после авиашоу «Я выбираю небо!» образовались толпы на вход в метрополитен. Фото «Реальному времени» прислали очевидцы.
Столпотворение наблюдается на станции метро «Козья Слобода». Также многолюдно на станции метро «Кремлевская». Большинство людей садятся на поезд в сторону «Площади Тукая».
Праздник «Я выбираю небо!» прошел в Казани 11 раз. Для жителей и гостей города провели показательные полеты 30 воздушных судов военной, гражданской и экспериментальной авиации, вертолеты. Подробности — в фоторепортаже «Реального времени».
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