В Казани проходит авиационный праздник «Я выбираю небо!»

В Казани проходит авиационный праздник «Я выбираю небо!». Возле Центра семьи «Казан» собрались тысячи горожан.

Шоу должно было начаться в 15.00, но стартовало позднее. На площадке развернули палатки, выставку военной техники.



Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Зрители праздника ждут показательных полетов 30 воздушных судов военной, гражданской и экспериментальной авиации, вертолетов. Свое мастерство продемонстрируют легендарные «Стрижи».

Фото: realnoevremya.ru

Праздник авиации «Я выбираю небо» проходит в 11 раз. В прошлом году его посетили 35 тысяч человек.



Из-за проведения праздника с 14.00 до 21.00 в городе ограничено движение транспорта в обе стороны по ул. Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова. Также движение закроют и в обе стороны по ул. Бондаренко, на участке от дома №3 по ул. Сибгата Хакима до места примыкания к ул. Сибгата Хакима.

Сегодня жители и гости города не могут попасть на смотровую площадку Центра семьи «Казан», а также в столице Татарстана временно запрещено использование маломерных, прогулочных и спортивно-парусных судов. Ограничения коснутся участка реки Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» с 12.00 до 21.00.

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Татьяна Леухина