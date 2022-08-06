Водитель из Татарстана погиб, столкнувшись лоб в лоб с Kia на трассе в Чувашии

Фото: МВД Чувашии

На трассе в Чувашии произошла авария с участием Hyundai Solaris и Kia Rio. В результате погибли два человека, еще четыре человека пострадали, в том числе несовершеннолетняя девушка.

По предварительным данным, житель Татарстана, управлявший автомобилем Hyundai, выехал на встречку, где и столкнулся с Kia Rio.

Фото: МВД Чувашии

В результате аварии водитель Solaris погиб на месте ДТП, водитель Kia умер в больнице. В медучреждение доставили женщину-пассажира из Kia Rio и троих пассажиров из автомобиля Hyundai Solaris среди которых 15-летняя девушка, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.



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Татьяна Леухина