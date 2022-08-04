Минобороны заявило о провокациях националистов против российских военных

Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские националисты засели с тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня в частных домах в Северске и в Соледаре (ДНР) и обстреливают подразделения российских военных, чтобы вызвать их ответный огонь. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в Варваровке Николаевской области в детской музыкальной школе дислоцируются подразделения территориальной обороны, оборудован склад боеприпасов, подходы к учебному заведению заминированы. Населению об этом умышленно не сообщили.

Фото: кадр видео Минобороны России

В Славянске в ДНР в учебных корпусах и общежитии техникума украинские вооруженные формирования оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а в помещениях учреждения неонацисты удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита», передает пресс-служба Минобороны России.

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