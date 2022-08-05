В Казани может появиться новый авиационный завод

В Казани планируют создать новый авиационный завод. Об этом сообщил помощник президента Татарстана по развитию авиакомплекса Равиль Зарипов.



По его словам, сейчас ведется проект с Уральским авиационным заводом (УЗГА) по расширению производственных площадей для них.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На новом заводе будут выпускать в том числе самолеты для малой авиации. Зарипов уточнил, что предприятие может расположиться неподалеку от Казанского авиационного завода. Там есть пустующие земельные площади, пишет РБК.



В марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.

В июне генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году — больше 500 с использованием высоких технологий в России.



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Татьяна Леухина