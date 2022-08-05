КВЗ планирует представить «Ансат» полностью в отечественной комплектации

Казанский вертолетный завод работает над тем, чтобы в максимально короткие сроки представить вертолет «Ансат» полностью в отечественной комплектации. Об этом сообщил заместитель управляющего директора, главный конструктор ОКБ Казанского вертолетного завода Антон Сафонов.



Из 14 позиций ключевых комплектующих по 10 процесс импортозамещения либо завершен, либо находится на финальной стадии. Так, канадские двигатели заменит продукция АО «ОДК-Климов», немецкие пенопласт и лопасти — ВИАМ, украинские гидронасосы — АО «ОКБ АКС» и так далее, пишет РБК.



Фото: mpt.tatarstan.ru

В то же время остались вопросы по подбору подшипниковых соединений, кресел для пассажиров и пилота. Ранее их приобретали в Германии.



В июне глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что до 2030 года планируется поставить более 760 вертолетов — свыше 200 вертолетов «Ансат» и более 270 вертолетов Ми-8.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина