Татарстанцы за 4 месяца почти две тысячи раз воспользовались кредитными каникулами

Татарстанцы за март — июнь 2022 года реструктурировали задолженность по 1,9 тысячи договоров. Практически треть из них пришлась на договоры ипотеки, сообщает Отделение — Национальный банк по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

— Если в марте — апреле спрос граждан на реструктуризацию финансовых обязательств в Татарстане был достаточно высок, то в мае — июне мы уже видим тенденцию к снижению количества обращений за кредитными каникулами, — отмечает управляющий Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За четыре месяца этого года в Татарстане граждане реструктурировали кредиты на сумму 6,3 млрд рублей.



За март — май текущего года татарстанцы реструктурировали кредиты почти на 5 млрд рублей.

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Татьяна Леухина