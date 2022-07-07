Татарстанцы в марте — мае воспользовались кредитными каникулами почти 1,7 тысячи раз

Татарстанцы в рамках механизма кредитных каникул за март — май текущего года реструктурировали задолженность почти по 1,7 тысячи договоров, из которых почти треть пришлась на договоры ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка России.

С начала марта текущего года взять кредитные каникулы имеют право те люди, чей доход за месяц, предшествующий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. На полгода приостановить платежи или снизить их размер можно один раз по всем видам кредитов и займов, выданных до марта 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Этой весной татарстанцы реструктурировали кредиты почти на 5 млрд рублей.

По состоянию на 1 мая 2022 года совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов в Татарстане составил 347,1 миллиарда рублей. С начала года совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов в республике увеличился на 7,6%.





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Татьяна Леухина