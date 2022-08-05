В Татарстане промпроизводство в первом полугодии выросло на 7,9%

В Татарстане промышленное производство в первом полугодии 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7,9%. Об этом говорится в докладе Татарстанстата о социально-экономическом положении республики.

В июне промпроизводство увеличилось на 5,9% по сравнению с июнем прошлого года. Добыча нефти в республике в первом полугодии выросла на 4,3% — до 17,4 млн тонн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае заместитель премьер-министра республики — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что в апреле в Татарстане замедлились темпы роста валового регионального продукта (ВРП) — темп в апреле составил 100,2% к аналогичному месяцу прошлого года. Снижение темпов «связано со снижением в апреле объемов производства обрабатывающей промышленности и розничной торговли», пояснял он.



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Татьяна Леухина