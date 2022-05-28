В Татарстане в апреле замедлились темпы роста ВРП из-за снижения производства

Фото: Альберт Муклоков

В апреле в Татарстане замедлились темпы роста валового регионального продукта (ВРП) — темп в апреле составил 100,2% к аналогичному месяцу прошлого года, сообщил заместитель премьер-министра республики — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.



По итогам четырех месяцев этого года ВРП Татарстана оценивается в 106,5%. Такие данные приводятся с учетом принимаемых предприятиями мер по налаживанию новых кооперационных связей, перестраивания логистических цепочек, поиска новых рынков сбыта и использования мер поддержки государства.

Снижение темпов роста ВРП «связано со снижением в апреле объемов производства обрабатывающей промышленности и розничной торговли», — пояснил Шагиахметов.

Наибольшее влияние на спад промпроизводства оказало снижение нефтепереработки на 10% и производства автотранспортных средств на 27%, а еще снижение производства резиновых и пластмассовых изделий на 12%.

По итогам 2021 года валовой региональный продукт Татарстана превысил отметку в 3,3 триллиона рублей. За год экономика республики выросла на 3,8% (в сопоставимых ценах к 2020 году). По объему ВРП Татарстан на шестом месте среди российских регионов, по промышленному производству — на пятом.

Маргарита Головатенко