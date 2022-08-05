В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида

Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани в очередной раз на этой неделе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.



Повышенную концентрации формальдегида выявил ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Она достигла 0,058 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Превышение допустимого уровня формальдегида в воздухе зарегистрировал пункт наблюдения №5 по ул. Татарстан, 72. Концентрация составила 0,058 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Повышенную концентрации формальдегида зарегистрировал и ПНЗ №6 по ул. Степана Халтурина, 10. Она достигла 0,057 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 4 августа по 7 часов 5 августа.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



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Татьяна Демина