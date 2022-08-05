В России планируют собрать 130 миллионов тонн зерна — это много или мало?
В этом году в России планируется собрать 130 миллионов тонн зерна. Однако есть факторы, которые создают риски в части достижения показателя по урожаю, заявил глава Минсельхоза страны Дмитрий Патрушев.
Первая причина, по которой возможно снижение урожая зерна, — позднее начало работ на полях во многих регионах России из-за холодной весны и в целом неустойчивая погода. Второй фактор — трудности с поставками зарубежных комплектующих для сельскохозяйственной техники.
— Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть, — заявил Дмитрий Патрушев. Это чревато негативными последствиями для мирового рынка зерна.
На сегодняшний день в России собрано 55 миллионов тонн зерна, пишет «РИА Новости».
130 миллионов тонн зерна — это:
- В 2,36 раза больше собранного на сегодняшний день урожая — аграрии получили уже около 55 миллионов тонн зерновых.
- На 7,7% больше, чем собрали в России в прошлом году — урожай зерна составил 120,656 миллиона тонн.
- В 1,43 раза больше урожая зерновых, собранных в засушливый 2010 год, — по данным Росстата, он составил всего 60,9 млн тонн.
- 96% от рекордного урожая зерновых для России — он зафиксирован в 2017-м и повторился в 2020-м, составив 133,5 млн тонн.
- В 14,4 раза больше, чем ожидаемый урожай зерна в соседней Белоруссии — аграрии должны собрать свыше 9 миллионов тонн зерна.
- В 56,5 раз больше собранного Татарстаном урожая зерна в 2021 году — он составил 2,3 млн тонн.
- В 1,55 раза больше урожая зерновых и зернобобовых на Украине в прошлом году — страна собрала 84 млн тонн.
- В 5,14 раза меньше, чем планирует собрать в этом году Китай — прогнозируемый объем производства зерна на 2022 года составил 668 млн тонн.
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