«Ак Барс» объявил состав на предстоящие матчи в Альметьевске и Нижнекамске
«Ак Барс» анонсировал состав на предстоящих играх в Альметьевске и Нижнекамске. Тренерский штаб взял в поездку 35 игроков.
Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Владимир Мосин.
Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Никита Евсеев, Константин Лучевников, Александр Любчич, Никита Лямкин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Кристиан Хенкель, Максим Чудинов, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский.
Нападающие: Артур Бровкин, Александр Бурмистров, Максим Быков, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Артём Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Тимофей Жулин, Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, Артём Лукоянов, Кирилл Панюков, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Даниил Тарасов, Александр Хованов, Вадим Шипачёв.
«Ак Барс» 6 августа сыграет в Альметьевске с «Нефтяником», а 7-го числа встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком».
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