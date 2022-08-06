Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов
В субботу, 6 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность и слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр республики.
Днем воздух прогреется до +27..+32 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +30 до +32°С, в Набережных Челнах — от +27 до +31°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 8—9 августа, сохранится жара — воздух прогреется до +27—33 градусов. Днем и вечером во вторник местами возможен кратковременный дождь.
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