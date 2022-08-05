Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

В пятницу, 5 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность и слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр республики.

Днем воздух в Татарстане прогреется до +26..+31°С. В Казани прогнозируется от +27 до +29 градусов, в Небрежных Челнах — от +28 до +31.

Фото: Максим Платонов

С 5 по 7 августа Татарстан будет располагаться в поле повышенного атмосферного давления. Ночные температуры составят от +12 до +17 градусов. Днем в субботу ожидается от +26 до +32°С, в воскресенье — от +28 до +33°С.

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Татьяна Демина