C начала 2022 года в Татарстане произошло почти 3 тысячи пожаров — погибли 80 человек
С начала 2022 года в Татарстане произошли 2 966 пожаров. В них погибли погибли 80 человек, в том числе трое детей.
Кроме того, на пожарах с начала текущего года пострадали 115 татарстанцев. Удалось спасти 218 человек, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.
Накануне пожар произошел в одном из многоквартирных домов в Набережных Челнах. Погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 109 УК РФ).
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