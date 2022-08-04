Эльмир Низамов сообщил о прекращении краудфандингового сбора на запись нового альбома
Татарский композитор Эльмир Низамов сообщил о приостановке сбора средств на запись совместного с певцом Мубаем альбома «Ике ярда». Заявление опубликовано на его странице во «ВКонтакте».
Отмечается, что сбор прекратился по независящим от артистов причинам.
— Спасибо всем кто поддержал нашу идею, альбом мы обязательно запишем, но немного позже. Тем, кто переводил деньги на альбом, будет осуществлен возврат в самое ближайшее время, — говорится в сообщении.
О сборе средств на краудфандинговой платформе на запись альбома Низамов и Мубай объявили в июле. Артистам необходимо было 586 тысяч рублей.
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