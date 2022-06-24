В Татарстане сократилась выдача займов «до зарплаты»

Фото: Максим Платонов

В мае в Татарстане выдали 74 534 микрозайма. Это на 2,6% меньше, чем в феврале, когда жители республики оформили 76 545 займов «до зарплаты», следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял шестую строчку среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных микрозаймов. В топ-5 вошли Москва (128 713 займов до «до зарплаты»), Московская область (112 721), Краснодарский край (97 647), Свердловская область (87 961) и Башкирия (84 861).

Самая серьезная динамика снижения количества выданных микрозаймов зафиксирована в мае в Волгоградской области, (-10,4%), Ставропольском крае, (-8,4%), Омской области (-8%), Республике Саха (Якутия) (-7,9%) и в Ростовской области (-7,7%). При этом в Архангельской, Белгородской и Кемеровской областях показатель увеличился.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

По данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, которые передают сведения в НБКИ, в мае этого года выдали 2,38 миллиона займов «до зарплаты».

В конце прошлого года средний размер микрозайма в Татарстане составлял 9 016 рублей. По сравнению с декабрем 2020 года он вырос на 7,4%.



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Татьяна Демина