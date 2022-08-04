В новом технопарке в ОЭЗ «Иннополис» смогут разместиться 60 IT-компаний

В технопарке «Родина», который строят в границах особой экономической зоны «Иннополис», смогут разместиться 60 IT-компаний. Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

— Это государственно-частное партнерство. Мы им даем территорию особой экономической зоны, на которой ICL сможет получать налоговые льготы, преференции, все наши сервисы, меры поддержки. Они строят технопарк с условием, что там будут размещаться как их головная компания, так и IT-компании, другие, сторонние, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Планируется, что основными арендаторами нового технопарка станут стартапы и резиденты Иннополиса. «Родину» планируют открыть в 2025 году. В настоящее время ведутся проектные работы, пишет ТАСС.

Напомним, правительство Татарстана предложило расширить ОЭЗ «Иннополис» путем включения в ее границы земельного участка площадью 1,38 га, расположенного в Казани. Общий объем инвестиций составляет 5,6 млрд рублей. В июне сообщалось, что резиденты планируют оказывать услуги по адаптации и модификации, установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ и баз данных.



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Татьяна Леухина