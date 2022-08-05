В Казани после подключения автобусов к отслеживанию нарушений ПДД составили 17 протоколов

В Казани с момента подключения автобусов к федеральной системе «Паутина», отслеживающей нарушения ПДД, составили 17 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Приборы автоматической фиксации установили на семи автобусах. Их подключили к федеральной системе с 7 июля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В дальнейшем в столице Татарстана при помощи автобусов планируется начать фиксировать парковку машин на остановках. Для этих целей могут задействовать спецавтомобили, оснащенные оборудованием видеофиксации «Паркон» и «Дозор», сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, системы автоматической фиксации нарушений ПДД, установленные на казанских «краснобусах», позволяют регистрировать выезд и остановки машин по полосе для общественного транспорта.



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Татьяна Леухина