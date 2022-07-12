В Казани начали отслеживать нарушения правил дорожного движения с помощью «краснобусов»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани начали отслеживать нарушения правил дорожного движения с помощью общественного транспорта. На автобусах установили специальные приборы фото- и видеофиксации.

Системы автоматической фиксации нарушений ПДД, установленные на казанских «краснобусах», позволяют регистрировать выезд и остановки машин по полосе для общественного транспорта, объяснили в Госавтоинспекции МВД по Татарстану.

Кадр видео Госавтоинспекции МВД по Татарстану

В дальнейшем приборы на автобусах смогут фиксировать и автомобили, которые паркуются на остановках общественного транспорта.

В апреле председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков рассказывал «Реальному времени», что в Казани фиксируется больше нарушений, когда автомобилисты мешают работе общественного транспорта. В связи с этим было решено наладить работу системы фотовидеофиксации «Паркон-А», установленной в городских автобусах. Она автоматически фиксирует и передает в ГИБДД МВД по Татарстану сведения о нарушениях правил на автобусной полосе, о парковке на ней и на остановках общественного транспорта.



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Татьяна Демина