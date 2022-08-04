В Татарстане предприятие погасило задолженность по налогам в размере 100 млн рублей

Следственные органы Следственного комитета РФ по Татарстану в ходе расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Премьер» добились полного погашения имевшейся перед бюджетом задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в 2017—2019 годах руководитель компании вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с восьмью контрагентами и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. С учетом недоимки и пени ущерб составил более 100 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас руководство полностью погасило имевшуюся задолженность, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного преследования.

В конце июля следственные органы СК России по Татарстану в ходе расследования уголовного дела в отношении директора ООО «СК Атриум» добились полного погашения задолженности по налогам. Ущерб оценивался в 241 млн рублей.



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Татьяна Леухина